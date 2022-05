Scouting Denekamp viert het 75-jarig jubileum: ‘Dit is echt geen suffe club, hoor’

Niet in februari, maar in mei: Köttel­peer'n en Nachtuul­kes uit Denekamp pakken uit met gala's

DENEKAMP - Een verdwaald carnavalsfeestje in februari en de Grote Twentse Carnavalsoptocht in april: 2022 was voor menig carnavalsvierder een vreemd jaar. In Denekamp zijn ze echter nog niet klaar: in mei staan de gala’s van De Nachtuulkes en De Köttelpeer’n nog op het programma. En dat is wennen, ook voor de artiesten.

10 mei