Sinterklaascentrale Scouting Denekamp fungeert als bedrijf: ‘Als sint maak je de gekste dingen mee’

Ton Eisink (70), sinds zijn zesde jaar door het leven gaand als Tokki, heeft er zin in. Voor het vijftiende jaar speelt hij de sint. „Als sinterklaas maak je de gekste dingen mee. Je stapt toch maar zo allerlei huizen binnen. Het is ook een gulden afspraak dat alles dat we horen, binnenkamers blijft. We kwamen wel eens in huizen waar het één grote puinhoop was. En één keer bleven pa en ma in de keuken zitten en lieten ze de kinderen alleen met de sint in de kamer.”