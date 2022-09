Spannende tijden voor Natura Docet in Denekamp; Welke kant moet het op met het museum?

Dat zegt wethouder Benno Brand naar aanleiding van vragen uit de Dinkellandse politiek over de toekomst van het museum aan de Oldenzaalsestraat in Denekamp. Het museum is momenteel bezig met het maken van zo’n plan.

Subsidie

Museum Natura Docet beraadt zich momenteel op de toekomst en dan met name over welke koers het daarbij moet varen. Aanleiding daarvoor is onder meer de melding van de provincie Overijssel dat het Denekampse museum niet meer in aanmerking komt voor de jaarlijkse subsidie van zo’n 300.000 euro. „We zitten als museum momenteel in een groot veranderingsproces”, zegt voorzitter Arend Vleming van Natura Docet. „Dat hebben we enige tijd geleden al ingezet, onder meer omdat we al jaren verlies lijden. Dat proces gaat nu door. En daar komt nu het nieuwe rapport bij, we verwachten de uitkomsten daarvan nog deze maand te kunnen presenteren.”