Sporthal ’t Hoge Vonder in Deurningen van bijna-failliet tot paradepaardje: ‘Ze komen nu bij ons kijken’

Hij kan er nu om wel om lachen. Dat was toen echter anders. Hekman trof een stichting aan die technisch failliet was. „Er was geen geld opzij gezet voor groot onderhoud van sporthal De Hoge Vonder. En dat terwijl groot onderhoud dringend nodig was. Onze enige mogelijkheid was een forse bezuiniging. Daarbij hebben we onder meer afscheid moeten nemen van de twee beheerders. Dat was een hard besluit, het was immers hun baan. Dat heeft ons ook de nodige kritiek opgeleverd in Deurningen. Maar het moest, anders was de sporthal failliet gegaan en was het dorp nog verder van huis geweest.”