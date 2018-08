Sportlust en Oldenzaal winnen regiotoernooien in Losser en Weerselo

Landgoed Singraven is decor voor film Victoria & Abdul

25 augustus DENEKAMP - Anders dan de grauwe voorgevel van Huis Singraven is de achterkant wit als een filmdoek. Hier, in een adellijke sfeer, ontstond het idee er de film Victoria & Abdul te vertonen. Het is uitgegroeid tot een veelzijdig evenement op zaterdagavond 1 september.