Sportverkiezingen Oldenzaal en Dinkelland zijn vooral een ode aan sporters: ‘Op die manier spreken we onze waardering voor ze uit’

Als straks respectievelijk partycentrum Rouwhorst in Oldenzaal en de raadszaal van het gemeentehuis in Denekamp weer vollopen met toch wel wat gespannen (top-)sporters en hun fans, is al heel veel werk verricht. Sterker nog: organisator Jeroen Keizer is eigenlijk het hele jaar bezig met de sportverkiezingen. „Ik probeer altijd filmbeelden te maken van sportverenigingen die kampioen kunnen worden, van de kampioenswedstrijd zelf dus. Dat betekent elke keer het lokale sportnieuws intensief volgen en als een team of sporter kampioen kan worden, de contacten leggen en de wedstrijd bezoeken. En dan gaat het mij vooral om de euforie en het feest na de tijd. Dat maakt sport ook zo bijzonder. Dat gaat eigenlijk het jaar rond door.”