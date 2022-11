Springendalloop in Ootmarsum nu ook voor wandelaars: ‘Merkten dat die behoefte er is’

De tiende editie van de Springendalloop vindt komende zaterdag plaats. De vorige negen edities betrof het een hardlooproute door de mooie natuur ten noorden van Ootmarsum. Dit jaar is er voor het eerst ook een wandelroute bij, van acht kilometer. „We merkten dat de behoefte aan zo'n wandelroute er is”, zegt Wilbers. „We hebben normaal gesproken 500 hardlopers bij de Springendalloop, maar de laatste keer haalden we dat aantal niet. Binnen de OLC hebben we het er wel eens over gehad dat het een nieuwe trend is: met name de wat oudere leden die fysiek niet meer kunnen hardlopen gaan als alternatief wandelen. Daar springen we nu met de wandeltocht op in.”