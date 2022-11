Stadsprins Harry Hendriks maakt er met de Othmarridders uit Ootmarsum een mooie carnaval van

Geen vuurwerk op het veld tijdens eerste derby tussen KOSC en DTC’07

OOTMARSUM - Voor het eerst in de historie stond de derby tussen KOSC en DTC’07 in competitieverband op het programma. Vanuit Lattrop en Tilligte waren veel supporters samen met het eerste elftal per fiets afgereisd naar Ootmarsum en dat leverde een speciale ambiance op. Het vuurwerk vooraf kreeg geen vervolg op het veld: 0-0.

7 november