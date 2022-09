Stapeltje Geluk verhuist naar tien keer zo grote winkel in Denekamp: ‘Klanten komen doodleuk vanuit Zeeland deze kant op’

DENEKAMP - Toen Iris Dierks in 2017 met haar webshop begon, had ze niet gedacht dat ze vijf jaar later in een grote winkel in hartje Denekamp haar spullen zou verkopen. Samen met Ilon Brookhuis runt ze Stapeltje Geluk, een zaak gespecialiseerd in alles wat met stoffen en garen te maken heeft. „Sinds de start loopt het storm.”