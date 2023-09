‘Stille, onmisbare kracht’ Wim van Benthem (65) uit Ootmarsum verrast met lintje

Voormalig basketbal­coach Sybe Melis uit Oldenzaal op 83-jarige leeftijd overleden

Zijn leven was onlosmakelijk verbonden aan basketbal. Na een eigen sportieve carrière was Sybe Melis meer dan veertig jaar trainer en coach, onder andere van het Tubbergse bolwerk Perik Jumpers. De Oldenzaler is eind afgelopen maand overleden, hij is 83 jaar oud geworden.