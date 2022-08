Stop Afvalwater Twente stapt naar de rechter

SAT is het daar niet mee eens. Volgens de stichting voldoet de NAM niet aan de voorwaarden die in de injectievergunning staan en zou SodM daarom handhavend moeten optreden. Feit is dat rond de injectie in een oud gasveld bij Rossum tal van problemen zijn, zoals een te hoog gehalte tolueen in het injectiewater, roestvorming op de installaties en een scheur in een buis. De NAM heeft daarom aangekondigd de injectie vanaf 2023 naar Drenthe te verplaatsen.