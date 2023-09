De natuurbe­graaf­plaats van boer Frans in De Lutte lijkt er te komen: ‘Mensen vragen of ze al plekje kunnen reserveren’

‘Wacht nog even met doodgaan’. Dat waren de woorden van Frans Zanderink in juni 2020. Zijn plan om een natuurbegraafplaats aan te leggen in zijn bos in De Lutte loopt immers alweer ruim zes jaar. Een project van de lange adem, maar er zit schot in de zaak. Zo lijkt.