Strijd tegen afvalwaterinjecties levert Freddy Mensink een van de lintjes in Dinkelland op

tien lintjes in DinkellandDENEKAMP - Burgemeester John Joosten van de gemeente Dinkelland heeft dinsdagochtend tien inwoners van de gemeente verrast met een koninklijke onderscheiding. Thea Niehoff-Engelbertink werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau, negen andere Dinkellanders tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Niehoff, die op 22-jarige leeftijd haar been moest laten amputeren, zette zich jarenlang in voor de invalidensport in de regio. Verder was ze als vrijwilliger betrokken bij onder meer DTC ‘07 en KPJ Denekamp.

Christa Bolscher-Van Duinen werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau vanwege haar inzet voor verschillende stichtingen en verenigingen, binnen én buiten Ootmarsum.

Denekamper Albert Hampsink kreeg een lintje vanwege zijn muzikale, sportieve en behulpzame inzet bij verschillende verenigingen in Denekamp en daarbuiten.

Robert Harperink zet(te) zich als professioneel bedrijfscoach belangeloos in voor onder meer KOSC, Tennisclub Ootmarsum en Veilig Verkeer Nederland.

Vrijwilligerswerk, het is voor Marianne Kamphuis-Bussink een ‘way of life’. Ze zette zich in voor stichtingen en verenigingen, waaronder de kerk en de voedselbank in Oldenzaal.

Wie Stop Afvalwater Twente zegt, zegt Freddy Mensink. Naast zijn inzet om de afvalwaterinjecties in de Twentse bodem te stoppen, zette Mensink zich altijd vrijwillig in voor allerlei andere verenigingen.

Eddy Schepers is al dertig jaar bestuurslid bij SDC ‘12 in Denekamp en was de initiator achter het plan om de Peerkespas in te voeren in het dorp.

Jarenlang vrijwilliger bij KOSC en EHBO Ootmarsum, het parochiebestuur en betrokken bij de restauratie van de kerk. Arie Semmekrot wordt voor zijn inzet benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Wie zich ook altijd heeft ingezet voor Ootmarsum is Paul Sijtsma. Hij hield zich onder meer bezig met de plannen voor ‘75 jaar vrijheid’ en is de oprichter van OLC ‘93, de lopersclub in Ootmarsum.

Al op haar zestiende werd Lidy Tijink-Damink lid van de Burgerbescherming en ook floot ze wedstrijden in het herenvoetbal in de regio. Ze zette zich daarnaast belangeloos in bij het organiseren van activiteiten voor kinderen in verschillende kernen.

Volledig scherm Freddy Mensink bij de start van de campagne tegen de afvalwaterinjecties in de Twentse bodem. © Robin Hilberink