Supermarkteigenaar Raymond Berning moet opnieuw de knip trekken na agressie tegen boa

nieuwsupdate Carnavals­koorts in Noord­oost-Twen­te neemt toe, wie o wie stoot de Greune Köttelpeer­kes uit Denekamp van de troon?

OLDENZAAL - De kop is er af: de eerste carnavalsoptocht in Noordoost-Twente was vrijdag een feit! Een kleintje, dat wel, op de LosserHof. Een feestelijke opwarmer voor de Grote Twentsche Carnavalsoptocht op zondag 19 februari. De optocht is een van de hoogtepunten voor menig carnavalist. Wat trek ik aan, waar ga ik staan? Ook hier op de redactie, zijn de voorbereidingen in volle gang. Maar dan van een andere orde.