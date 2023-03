Tennisvereniging Denekamp is al lang niet meer elitair: ‘Iedereen kan hier het park oplopen’

Nieuwsupdate Gesloopt ‘half huis’ in Overdinkel: eind goed al goed, maar niet heus

Ze zullen een gat in de lucht hebben gesprongen toen omwonenden hoorden dat het ‘halve huis’ aan de Heideveldweg in Overdinkel zou worden afgebroken. Weg met dat foeilelijke uitzicht op het rottende krot. Maar de euforie is van korte duur.