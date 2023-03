Tóch een nieuwe editie van Molenloop in Ootmarsum, na teleurstellend 2022: ‘Blijft natuurlijk bijzonder'

Het organiserende comité hoopt dat er nu wel voldoende inschrijvingen binnenkomen om de loop te laten doorgaan. Om de hardlopers tegemoet te komen is het parcours aangepast. Deze is nu een stuk vlakker dan tijdens de eerste editie in 2021, toen de route twee keer over en langs de Kuiperberg ging. Waarom er vorig jaar weinig interesse was voor de Molenloop, durft de organisatie niet precies te zeggen. Ze verwachten dat dit gelegen heeft aan het post corona-tijdperk, toen vrijwel alle evenementen met een terugloop in deelnemers te maken kregen.

Molen van Oude Hengel

De start van de Molenloop is om 14.00 uur bij de molen van Oude Hengel. De 5 en de 10 kilometer starten tegelijk. Het inschrijfgeld bedraagt vijf euro per persoon. De inschrijving wordt vrijdag 10 maart geopend via: www.olc-93.nl. Daar is ook verdere informatie te vinden over onder andere de routes. De inschrijving online is mogelijk tot en met 18 mei. Na-inschrijving is op de wedstrijddag zelf nog mogelijk bij de molen van Oude Hengel.