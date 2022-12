Tóch geen tijdelijke opvang vluchtelingen in Noord Deurningen: ‘Vervelend dat we deze beslissing moeten nemen’

De vier gemeenten in Noordoost-Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) trekken gezamenlijk op in het aanbieden van crisisnoodopvang. De vluchtelingen die op dit moment nog opgevangen worden in de Aloysiuslocatie in Losser, zouden eigenlijk per 16 januari verhuizen naar het voormalige bedrijfscomplex van Kuipers, naast Tuincentrum Oosterik in Noord Deurningen. Door deze plannen gaat alsnog een streep.