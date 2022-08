Toeristen verbazen zich in Winnie’s Wereld in Deurningen: ‘Dit kan in het westen niet meer’

Huisnummer 1 In voormalig hotel in Ootmarsum zijn bourgon­diërs Ton en Ank gelukkig: ‘We houden van gezellig­heid, lekker eten...’

OOTMARSUM - „Ik houd van het leven, dus ik houd van wijn.” Als je bij kunstenaar Ton Schulten (84) over de drempel van zijn Kapelstraat 1 in Ootmarsum stapt, dan valt behalve alle kunst zijn imposante wijnverzameling op. Toepasselijk, want sinds drie jaar wonen hij en zijn vrouw Ank (80) in het voormalige hotel De la Poste.

