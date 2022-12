Ton Schulten uit Ootmarsum na bijna-doodervaring: ‘De toekomst is boven, dat heb ik zelf gezien’

Verzet in Noord­oost-Twen­te tegen plannen kardinaal Eijk: 'Het ontvangen van de communie in eigen kerk is wat voor veel mensen heel belangrijk is’

WEERSELO/ROSSUM - Katholieke geloofsgemeenschappen die in verzet komen tegen kardinaal Eijk, de hoogste leider van katholiek Nederland, dat gebeurt niet vaak. Toch is het nu aan de orde in onder meer de vier dorpen die vroeger de gemeente Weerselo vormden. „De petitie tegen het beleid van kardinaal Eijk is ook bedoeld als een uiting van zorg over de toekomst.”

9 december