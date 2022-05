Topweekeinde voor Denekampse renner Jelle Johannink

Nieuwsupdate Verdwijnt het Bevrij­dings­ge­voel van 5 mei stiekem in Noord­oost-Twen­te en welk lot hangt vv Oldenzaal boven het hoofd?

OLDENZAAL - Lijkt dat maar zo of verliest de Nationale Bevrijdingsdag in Noordoost-Twente steeds meer aan betekenis? Gelet op de wijze waarop 5 mei dit jaar vrijwel geruisloos voorbij ging aan Oldenzaal, Losser en Dinkelland zou je het bijna gaan denken. Natuurlijk, de nationale driekleur wapperde op tal van plekken, maar daar bleef het ook zo’n beetje bij. Wat verder opviel deze week: de bliksemtrip van De Avonturier naar Oekraïne, de onzekerheid over het voortbestaan van vv Oldenzaal en de sportieve ambities in Losser.

7 mei