Tourliefhebbers opgelet: bekijk samen met Hennie Kuiper in Denekamp de roemruchte bergetappe

NAM en de afvalwate­rin­jec­tie: het is altijd weer erger dan gedacht

29 juni ROSSUM/ZWOLLE – Het verscherpt toezicht op de NAM bij de afvalwaterinjectie in Twente, maakte het wederom duidelijk: het is altijd erger dan de NAM in eerste instantie meldt. Twente is het vertrouwen in de NAM helemaal kwijt.