Trekkertrek Denekamp pakt uit tijdens jubileumeditie: Duitse klasse en Høken met de Heinoos

Het ongeloof­lij­ke verhaal van multimiljo­nair Gerard Sanderink: ‘Dat een briljante man zo dom kan zijn’

ENSCHEDE - Het is hét verhaal uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Hoe de gefortuneerde Twentse zakenman Gerard Sanderink (73) in vier jaar tijd zijn imago van geniale maar bescheiden ondernemer verpestte met kansloze rechtszaken, geruchtmakende ontslagzaken, beschuldigende mails en groteske brieven aan hooggeplaatsten. Angelique Kunst schreef er een boek over en viel van de ene verbazing in de andere.

23 april