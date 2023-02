Twee kameraden grijpen de macht in Noord Deurningen

De twee regenten zijn gepokt en gemazeld in het carnaval. Beiden maken al jaren de gala's in het eigen dorp en in Denekamp onveilig als buutreedner. Daarbij was de vader van de prins al in 1986 Zoekeprins. Om in de jaren daarna een legende te worden als ‘Frits Vogelvrij’. De huidige prins, in het dagelijkse leven bekend als de 32-jarige Erik Baalhuis, is werkzaam bij Buttonboss uit Enschede en zeer actief in het verenigingsleven. Onder meer als voorzitter van klootschietvereniging Nooit Gedacht.