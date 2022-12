Tweelingbroers Frans en Marinus (78) uit Deurningen deden alles samen, ook metselen: ‘Kwamen in het midden altijd weer bij elkaar uit’

„We zaten vroeger samen op de lagere school en de ambachtsschool. En toeval was het niet, we gingen ook samen naar de aannemer waar we voor het eerst aan het werk gingen”, vertelt Frans aan de keukentafel van zijn woning in Oldenzaal. Broer Marinus, die tussen Oldenzaal en Losser (officieel in De Lutte) woont, is ook aangeschoven. De twee vertellen in geuren en kleuren over hun tijd in de bouw. Marinus: „Het was wel een omschakeling hoor, van school naar de bouw. We luisterden naar de ouderen op het werk, anders hadden we een probleem.”