Twents Oldtimerfestival Tilligte weer springlevend: ‘Met dank aan de vrijwilligers, die wilden dat we doorgingen’

Voorzitter Johan ter Horst van de Oldtimerclub Tilligte is nu maar wat blij dat ze geluisterd hebben naar de vrijwilligers. Zondag vindt het evenement weer plaats aan de Westenveldweg in Tilligte. „We waren vorig jaar al een eind op weg met de voorbereiding voor het festival toen bleek dat het door corona alsnog niet kon. Dat was een beste domper. Toen we begin dit jaar weer begonnen met de voorbereidingen op dit jaar was er binnen het bestuur best wat scepsis. Maar het enthousiasme van de vrijwilligers was zo groot dat we de handschoen weer hebben opgepakt. En nu zijn we daar heel blij mee want het belooft weer een mooi festival te worden.”