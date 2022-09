Twentse menners wacht krachtproef: routinier Mark Weusthof en debutant Antonie ter Harmsel bij WK vierspannen

Dinkelland gaat alle bruggen in de gemeente inspecte­ren; geen zicht op hoe goed ze nog zijn

DENEKAMP - Alle 92 bij Dinkelland bekende bruggen moeten opnieuw geïnspecteerd worden. De laatste controle van de fysieke staat van die bruggen was in 2011. Sindsdien zijn verreweg de meeste bruggen in de gemeente niet meer aan een controle onderworpen.

3 september