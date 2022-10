Twentse Wijndagen: ‘Het lijkt wel Montmartre‚ maar dan in Ootmarsum’

met stelling Publiek langs de route klaagt over lawaai, carnavals­op­toch­ten in Dinkelland moeten stiller

DENEKAMP - De carnavalsoptochten in Dinkelland moeten, in navolging van die in Oldenzaal, stiller. Om die reden wordt het geluidsniveau van muziek op deelnemende wagens teruggebracht van 100 dB naar 96 dB. In 2026 moet het geluidsniveau nog een keer teruggebracht worden, naar maximaal 92 dB op twee meter afstand.

