Uitbreiding bedrijventerrein Denekamp: sprong over Scandinavië Route nodig

Beuningen verstevigt koppositie, Lattrop Breklen­kamp wint topper van Beuningen 2

BEUNINGEN - De klootschieters van Beuningen zetten de zegereeks voort met een overwinning op Oud Ootmarsum en staan inmiddels zes punten los van nummer twee De Toekomst. In de eerste klasse was Lattrop Breklenkamp een maatje te groot voor Beuningen 2 in de strijd om de eerste plaats.

14 november