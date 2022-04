Unicum in Ootmarsum: Wout (20) is de vijfde generatie poaskeerl in zijn familie

OOTMARSUM - Wat onwennig stonden ze vrijdagavond even na zeven uur voor de Simon en Judaskerk: de twee nieuwe poaskeerls van Ootmarsum. Voor het eerst in hun leven hadden Dries Arens en Wout Velthuis een hoed op en een regenjas aan. Deze twee Ootmarsummers maken de groep van acht poaskeerls voor de komende paasdagen compleet.

Dries Arens is met 21 jaar de oudste van de twee. Hij is de eerste in zijn familie die als poaskeerl betrokken is bij de oude paasgebruiken in Ootmarsum. De 20-jarige Wout Velthuis is daarentegen al de vijfde generatie in zijn familie die in rechte lijn een poaskeerl voortbrengt. Voor zover bekend is dat in de historie van de poaskeerls uniek.

Oudst bekende

De vader van Wout Velthuis werd in 1985 poaskeerl en zijn opa, Frans Velthuis, werd het in 1958. Ook diens vader, Bernhard Velthuis, was poaskeerl en diens grootvader eveneens. Deze laatste was rond 1885 poaskeerl en daarmee de oudst bekende poaskeerl in Ootmarsum.

Grote eer

Voor Wout Velthuis is het ‘een grote eer’ dat hij is gevraagd en dat hij hiermee een oude familietraditie kan voorzetten. „Mijn vader”, aldus de jonste poaskeerl, „heeft me vaak verteld wat voor een mooie tijd hij bij de poaskeerls heeft gehad. Als jongen was ik ook altijd al betrokken bij het paashout halen en natuurlijk het paasvuur. En nu ben ik zelf poaskeerl en mag ik een bijdrage leveren aan een heel oude traditie in Ootmarsum. Dat ik al de vijfde generatie ben, is natuurlijk heel bijzonder. Ik heb er veel zin in.”

Een van de eerste activiteiten van de poaskeerls is zaterdag het paashout halen, het vertrek is om 13.00 uur vanaf de Markt.

Volledig scherm De twee nieuwe poaskeerls van Ootmarsum: links Dries Arens, rechts Wout Velthuis. © Alphons Weierink