Bas Roelofs - general manager van Johma - stond in Zuid-Afri­ka oog in oog met baviaan en verbaasde zich in Dubai

Hij stond in Zuid-Afrika oog in oog met een baviaan die een tas uit zijn auto haalde. Verbaasde zich over de veiligheid in de miljoenenstad Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. En inmiddels is Bas Roelofs (49) alweer bijna een jaar actief als General Manager van Johma, oet Losser.