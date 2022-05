Van Los Hoes en Molenhuisje tot audiotour en digitale speurtocht: 25 jaar Openluchtmuseum Ootmarsum

Rob Meijer, secretaris van de stichting Openluchtmuseum Ootmarsum, vertelt in Het Molenhuisje aan de Smithuisstraat vol passie over alles wat er op het terrein te zien is. Samen met voorzitter Hennie Olde Loohuis en bestuurslid Hans Oude Breuil schetst hij de rijke geschiedenis van het museum. „We zitten hier op historische grond. Het Molenhuisje is het laatste restant van Commanderie Ootmarsum. In 1800 werd alles hier, op deze grond, verkocht. Maar Het Molenhuisje is altijd blijven bestaan.”