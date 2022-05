Van staking in Den Haag naar lancering Kaas oet Twente: ‘Zoals Yvon Jaspers zou zeggen: dames en heren, de boeren!’

Cor Weusthof kan in Rossum echt genieten van een centrum met gezellig­heid in plaats van auto’s

ROSSUM - Zit alles mee, dan kan er eind dit jaar eindelijk worden begonnen met de herinrichting van het Thijplein in Rossum. Meer groen, minder parkeerplekken; zodra dat is gerealiseerd is Cor Weusthof nóg vaker te vinden op een van zijn favoriete plekken in Rossum: het terras van eetcafé de Bisschop.

2 mei