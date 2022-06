Van The Dirty Daddies tot Chipz op groot buitenpodium Megaparty Weerselo: ‘Nooit saai, nooit standaard’

Mandy (35) uit Lattrop spreekt slachtof­fers huiselijk geweld moed in bij missverkie­zing: ‘Ze zijn niet alleen’

LATTROP - Mandy Hoefman (35) uit Lattrop is een vrouw met een missie. Ze doet mee aan een schoonheidsverkiezing om slachtoffers van huiselijk geweld moed in te spreken. Want zij weet als geen ander: er is licht aan het einde van de tunnel. „Ik wil dat vrouwen die dit meemaken weten dat ze niet alleen zijn.”

28 mei