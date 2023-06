Vandaag helder weer in Dinkelland

Twentse onderne­ming failliet, mensen voor tienduizen­den euro's gedupeerd: 'Ik heb er nachten niet van geslapen’

Ooit gepresenteerd als grote belofte, nu blijft enkel een spoor van vernieling over. Het Enschedese bedrijf Jan Duurzaam is gisteren failliet verklaard. In en tot ver buiten Twente zijn mensen gedupeerd, vooral omdat ze hun aanbetaling niet zullen terugzien. Bedragen lopen op tot tienduizenden euro’s per persoon. „Ik heb er nachten niet van geslapen.”