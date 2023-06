Vandaag kans op bewolkte dag in Dinkelland

G-disco Twente bestaat 10 jaar: ‘Dat ze kunnen zeggen dat ze bij Bruins zijn geweest, vinden ze al geweldig’

Het is nog niet eens 19.45 uur of bij dancing Bruins in Saasveld staat al een heuse wachtrij, terwijl de disco pas om 20.00 uur de deuren opengooit. In de rij wordt gelachen, begroeten mensen elkaar en zijn er zenuwen voor een spannend avondje uit.