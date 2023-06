Vandaag lekker weer in Dinkelland

Met de klas naar de Intratuin, om te leren hoe dat werkt: zm­lk-school De Huifkar bestaat 75 jaar

Kinderen in kleine rolstoeltjes rijden door de gangen. Een jochie met het syndroom van Down zwaait vrolijk met pannetjes in een houten keukentje. Op een tafel staat taart. De Huifkar, school voor zeer moeilijk lerende kinderen, bestaat 75 jaar.