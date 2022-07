Verbouwing klooster Ootmarsum begonnen: ‘Een droom die uitkomt’

Deze vrijdagmiddag is er een officieel moment bij het klooster Maria ad Fontes aan de rand van het Ootmarsumse centrum. In het bijzijn van wethouder Benno Brand, kopers van een appartementen en andere betrokkenen wordt het glas geheven op het symbolische bereiken van het hoogste punt. „Zeg maar gerust een hoogtepunt”, zegt Kosse. „Ik ben acht jaar hiermee bezig geweest. Altijd heb ik de horizon gezien en dat was de realisatie van het klooster tot een locatie van verbinding en reuring. Tussendoor waren er ook de nodige dalen, maar de horizon is altijd in zicht gebleven en nu zijn we zover dat die horizon snel bereikt wordt.”