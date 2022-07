Verdeeldheid over woonzorgcentrum in Deurningen; monumentaal erfgoed behouden of investeren in ‘te groot vastgoed’?

Glibberen en glijden op spekgladde baan blijkt gouden greep op Zomerfesti­val Denekamp

DENEKAMP - Sommige deelnemers drijven als logge walrussen over de glijbaan, anderen zweven als sierlijke dolfijnen over de spekgladde baan om met een acrobatische draai de bel te laten klinken. Het is vooral lachen geblazen bij het buikglijden.

3 juli