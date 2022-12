Vergadering in Dinkelland in recordtempo afgerond (proost!) en een pröttel in Deurningen

Wa'k Zegg'n WolWa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: een vergadering in recordtempo van gemeenteraad Dinkelland (al snel werd duidelijk waarom) en rommel(markt) in Deurningen.

De lach overheerst in Dinkelland

De laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar wil nog weleens spektakel opleveren, maar in Dinkelland was het afgelopen dinsdag voornamelijk de lach die overheerste. In een agendapunt over de procedures rondom de mogelijke aanleg van een rondweg rondom Weerselo, waarmee besluitvorming versneld kan worden, vatte CDA-raadslid Nick Nieuweweme de situatie goed samen. „Het zegt genoeg dat ik in mijn schooltijd al bezig ben geweest met een project over de rondweg.”

Fons Maathuis van Burgerbelangen Dinkelland voelde het college vlak daarvoor al aan de tand over ‘artikel 2.12 wro’, over een omgevingsvergunning die al dan niet verleend zou kunnen worden. En zou dit problemen op kunnen leveren, wanneer dit bij de Raad van State terecht zou komen? Maathuis kent zijn klassiekers: „Vertrouwen is goed, controle is beter”, doelde hij op een uitspraak van ondernemer Peter Gillis. Al was Vladimir Lenin de eerste die deze uitspraak deed, toen hij in 1921 de nieuwe Russische geheime dienst oprichtte...

In recordtempo (voor zover deze verslaggever in kan schatten) werden de 23 (!) agendapunten doorlopen. Al snel werd duidelijk waarom: na de vergadering stond er een gezamenlijke kerstborrel gepland in het dorp. Proost.

Rommel (markt)

Blij zijn ze, heel blij, de leden van de Deurningse St. Plechelmus Harmonie. Eindelijk kan hun traditionele rommelmarkt in het eerste weekend van het nieuwe jaar weer doorgaan. En dat levert niet alleen een gezellig weekeinde op voor de vele leden die belangeloos meewerken, ook is het voor de vereniging een welkome bron van inkomsten.

En die inkomsten kunnen wel eens flink oplopen. Althans dat hopen ze bij de vereniging, want, zo meldt het persbericht, in de coronaperiode is er heel veel ingebracht voor de verkoop. Misschien wel te veel, aldus de scribent van het persbericht. Want zo vermeldt hij/zij met een knipoog erbij: ‘Je wil niet weten van hoeveel pröttel we inmiddels af moeten... ‘t Spölhoes (thuishonk en plek van de rommelmarkt, red) puilt werkelijk uit!’

Dat belooft wat voor de koopjesjagers die ongetwijfeld al voor 10.00 uur op de stoep van 't Spölhoes zullen staan.