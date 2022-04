Verkoop locatie Noord Deurningen brandstof voor uitbreiding én verduurzaming Emsflower

Sporthal ’t Hoge Vonder in Deurningen van bij­na-fail­liet tot parade­paard­je: ‘Ze komen nu bij ons kijken’

DEURNINGEN - Toen Frank Hekman een jaar of acht geleden werd gevraagd als penningmeester van de stichting sporthal ‘t Hoge Vonder in Deurningen zei hij snel ja. „Ik was nieuw in het dorp en dit leek me een mooie manier om hier verder te integreren.”

29 maart