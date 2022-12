Verzet in Noordoost-Twente tegen plannen kardinaal Eijk: 'Het ontvangen van de communie in eigen kerk is wat voor veel mensen heel belangrijk is’

Noord Deurningen krijgt tijdelijke opvang voor vluchtelin­gen: gemeente heeft inwoners op de hoogte gesteld

DENEKAMP/NOORD DEURNINGEN - In het voormalige bedrijfscomplex van Kuipers naast kwekerij Oosterik in Noord Deurningen komt een tijdelijke opvang van vluchtelingen. Er is plek voor zo’n veertig tot tachtig mensen. De opvang begint begin 2023 en is voor maximaal twee jaar.

18 november