Vierde generatie staat klaar bij Boekhandel Brummelhuis in Denekamp: ‘Als tienjarige hielp ik al in de winkel’

In 1915 werd de boekhandel geopend onder de naam Van den Heuvel en 107 jaar later speelt de winkel nog steeds een belangrijke rol in Denekamp. Onder een andere naam, dat wel. Charles en Monique Brummelhuis, de derde generatie, dragen langzaam maar zeker het stokje over aan dochter Tessa en haar vriend Marco. Charles: „Maar het is zeker niet zo dat wij de komende tijd niet meer in de winkel staan. Klaar om te stoppen zijn we allebei niet.”

Charles en Monique blijven beiden dertig uur per week in de winkel werken. Monique: „Op deze manier kunnen we het mooi langzaam afbouwen.” Charles: „Voor ons is dertig uur in de week eigenlijk al afbouwen. Er waren tijden dat we tussen de vijftig en zestig uur per week in de winkel stonden. Als je dan qua uren de helft minder werkt, dan voelt dat al als veel.”