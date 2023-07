Vijf graven op een rij in Weerselo: ‘Ze zijn hier nu eeuwig bij elkaar’

Defecte stroomka­bel was oorzaak van grote stroomsto­ring die 17.500 huishou­dens trof op zondag

Een storing in het netwerk van Enexis heeft er zondagmiddag in Enschede voor gezorgd dat zo’n 17.500 huishoudens enige tijd zonder stroom hebben gezeten. Rond kwart voor 1 zondagmiddag kwamen de eerste meldingen vanuit delen van Enschede. Rond half drie was de storing voorbij.