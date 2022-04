Vijf jaar cel voor M. (27) die zijn zusje in Weerselo probeerde te doden om de familie-eer te redden

Als buurtbewoners in de nacht van 11 op 12 december 2021 niet hadden ingegrepen, had M. in blinde razernij zijn toen 16-jarige zusje vermoord op straat in Weerselo. Een al enkele maanden broeiend cultureel en religieus conflict kwam op die avond tot een huiveringwekkende uitbarsting. Eerst probeerde hij haar in de woning dood te steken. Het mes brak af, waardoor het meisje naar buiten kon vluchten. Daar werd ze bijna gewurgd. Buurtbewoners kwamen op het geschreeuw van M. af dat hij haar zou vermoorden en grepen in.