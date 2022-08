Violist Tim (28) groeide muzikaal op in Twente, nu speelt hij overal ter wereld: ‘Dit is de thuisbasis’

Mariete uit Twente vervult droom met pianofesti­val: ‘Het is nu of nooit’

OOTMARSUM - Als je wil dat meer mensen gaan genieten van klassieke pianomuziek, dan moet je niet op je kruk blijven zitten maar in actie komen. Mariete Peerik (50) trok de stoute schoenen aan. Ze houdt over twee weekeinden verspreid in Ootmarsum, Denekamp en Weerselo een pianofestival. „Het voelde als: het is nu of nooit.”

2 augustus