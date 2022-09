Violiste Merel Junge ontbijt met eekhoorntjes voor haar tiny house op Camping de Haer in Agelo

AGELO - Ze trad op in Parijse cafeetjes, in de prestigieuze New Yorkse Cargenie Hall en voor de paus in Rome. Maar de thuisbasis van violiste Merel Junge (38) is haar tiny house op Camping de Haer in Agelo.