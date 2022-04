Vluchtelingen sturen Porsche na 1,5 uur alweer weg uit Tilligte: 'Jongetje kneep meteen zijn neus dicht’

Niek (29) uit Weerselo kreeg drie keer kanker: ‘Maar het leven is niet voorbij als je in een rolstoel zit’

WEERSELO - Niek de Jonge is nog maar 29 jaar en kreeg al drie keer kanker. Het maakt dat hij anders in het leven staat dan leeftijdgenoten. Hoe vind ik een baan? Waar krijg ik een levensverzekering? Moet ik mijn zaadcellen laten invriezen? Vragen die Niek bezighouden. „Want het leven is niet voorbij als je in een rolstoel zit,” zegt hij.

23 maart