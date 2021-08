Voetballers starten op, dit weekeinde toernooien bij UD Weerselo en KVV Losser

De voetbalvelden van UD Weerselo zijn deze week het decor voor het Twente Tournament. Donderdag en zaterdag rolt de bal voor alweer de tiende editie. Acht teams, verdeeld over twee poules van vier, gaan op jacht naar de eindzege. Naast organisator UD doen DSVD, SV Enter, Borne, Fleringen, VV Oldenzaal, Saasveldia en Achilles Enschede mee.

Losser

Op sportpark Brilmansdennen in Losser komen vrijdag en zondag regionale teams in actie. Het toernooi begint vrijdag om 18.30 uur. Deelnemers zijn de eerste selecties van Sportclub Overdinkel, SV De Lutte, Berghuizen, Emos, Avanti Wilskracht, LSV, en HVV Hengelo en gastheer KVV Losser. Deze ploegen zijn over twee poules verdeeld.