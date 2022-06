Volle bak bij Zomerfestival Denekamp: dit zijn zes (opmerkelijke!) activiteiten op een rij

Een driedaags evenement met een vol programma regelen voor het dorp, dat is een klus, aldus Tim Grimberg (34). Hij is voorzitter van de Stichting Dorpsfeest Denekamp. Al sinds oktober is de club dan ook druk met het Zomerfestival Denekamp.

Het evenement op het feestterrein bij ’t Wubbenhof groeit. Ook bezoekers uit omliggende plaatsen weten de party in Denekamp te vinden. Grimberg: „Voorheen kwamen er alleen dorpelingen. Tegenwoordig zetten we hier een festival neer. Maar ondertussen zijn we nog steeds de Stichting Dorpsfeest Denekamp. En dat blijven we. Want we doen dit hoofdzakelijk voor alle Denekampers.”