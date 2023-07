Vragen, vragen en nog eens vragen na presentatie over toekomst Natura Docet: ‘Wat gebeurt er daarna?’

Boer, slager en ongepolijs­te diamant wint Twents Songfesti­val

Hij is een boer, een slager én een ‘ongepolijste diamant’. Die laatste benaming is afkomstig van de jury van het Twents Songfestival, dat zondag in het openluchttheater van Ootmarsum werd gehouden en glorieus werd gewonnen door Gert-Jan Roesthuis.